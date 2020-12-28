Четверо из пяти украинцев планируют встречать 2021 год в кругу семьи – опрос

Более 80% украинцев планируют встречать новый, 2021 год в семейном кругу, еще около 8,8% - собираются отмечать праздник в гостях, а 2,1% - вообще не планируют праздновать, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии.

3% опрошенных заявили, что проведут новогоднюю ночь в одиночестве перед телевизором, 1,6% граждан в новогоднюю ночь планируют работать, а 1,5% еще не имеют никаких планов на Новый год.

В то же время, около 0,5% опрошенных будут отмечать праздник, "сидя в Интернете", и всего 0,1% - будут встречать Новый год в общественном заведении.

Как рассказал аналитик Фонда «Деминициативы» имени Илька Кучерива Петр Бурковский во время презентации результатов опроса в понедельник, пандемия коронавируса сильно повлияла на празднование Нового года.

"По сравнению с прошлыми годами значительно сократилась доля граждан, которые думают провести (Новый год - ИФ) в гостях и значительно увеличилась (доля - ИФ) граждан, которые планируют провести Новый год дома", - отметил Бурковский.

Кроме того, результаты того же исследования свидетельствуют, что 53,8% опрошенных хотели бы услышать новогоднее поздравление от Владимира Зеленского, 9,6% - не против услышать поздравление от политического лидера, которому доверяют, 9,7 – послушали бы любимого артиста, а 16,2% - вообще не хотят слушать новогодние приветствия.

В ходе социологического исследования, проведенного 5-13 декабря, методом личного интервью было опрошено 2004 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах, кроме временно неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.