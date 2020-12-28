События

13:10 28.12.2020

Четверо из пяти украинцев планируют встречать 2021 год в кругу семьи – опрос

2 мин читать
Четверо из пяти украинцев планируют встречать 2021 год в кругу семьи – опрос

Более 80% украинцев планируют встречать новый, 2021 год в семейном кругу, еще около 8,8% - собираются отмечать праздник в гостях, а 2,1% - вообще не планируют праздновать, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии.

3% опрошенных заявили, что проведут новогоднюю ночь в одиночестве перед телевизором, 1,6% граждан в новогоднюю ночь планируют работать, а 1,5% еще не имеют никаких планов на Новый год.

В то же время, около 0,5% опрошенных будут отмечать праздник, "сидя в Интернете", и всего 0,1% - будут встречать Новый год в общественном заведении.

Как рассказал аналитик Фонда «Деминициативы» имени Илька Кучерива Петр Бурковский во время презентации результатов опроса в понедельник, пандемия коронавируса сильно повлияла на празднование Нового года.

"По сравнению с прошлыми годами значительно сократилась доля граждан, которые думают провести (Новый год - ИФ) в гостях и значительно увеличилась (доля - ИФ) граждан, которые планируют провести Новый год дома", - отметил Бурковский.

Кроме того, результаты того же исследования свидетельствуют, что 53,8% опрошенных хотели бы услышать новогоднее поздравление от Владимира Зеленского, 9,6% - не против услышать поздравление от политического лидера, которому доверяют, 9,7 – послушали бы любимого артиста, а 16,2% - вообще не хотят слушать новогодние приветствия.

В ходе социологического исследования, проведенного 5-13 декабря, методом личного интервью было опрошено 2004 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах, кроме временно неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Теги: #украинцы #новый_год
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:36 24.12.2020
Кабмин разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до 7-ми утра

Кабмин разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до 7-ми утра

13:50 23.12.2020
Дед Мороз получил искусственный интеллект

Дед Мороз получил искусственный интеллект

11:55 22.12.2020
Более 1600 украинцев были освобождены из-за решетки за границей после вмешательства консулов - Кулеба

Более 1600 украинцев были освобождены из-за решетки за границей после вмешательства консулов - Кулеба

22:09 19.12.2020
У побережья Нигерии пираты захватили судно с украинцами

У побережья Нигерии пираты захватили судно с украинцами

11:29 16.12.2020
2021-й будет годом заграничных украинцев – Кулеба

2021-й будет годом заграничных украинцев – Кулеба

11:06 16.12.2020
Празднование Нового года на Таймс-сквер в Нью-Йорке пройдет в дистанционном формате

Празднование Нового года на Таймс-сквер в Нью-Йорке пройдет в дистанционном формате

10:09 14.12.2020
Новогодний стол обойдется украинцам в среднем в 1706 грн, киевлянам – 1916грн

Новогодний стол обойдется украинцам в среднем в 1706 грн, киевлянам – 1916грн

15:12 09.12.2020
В Украину вернулись двое граждан, захваченных в Ираке в 2017 году

В Украину вернулись двое граждан, захваченных в Ираке в 2017 году

14:47 03.11.2020
Киев протестует в связи с объявлением российским судом незаконных приговоров трем гражданам Украины

Киев протестует в связи с объявлением российским судом незаконных приговоров трем гражданам Украины

12:28 03.11.2020
Рядом с местом теракта в Вене находились четверо украинцев, они не пострадали – посол

Рядом с местом теракта в Вене находились четверо украинцев, они не пострадали – посол

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ закрыло дела о недостоверном декларировании в отношении Филатова, Павелко и судьи КС

Тупицкий не явился в Офис генпрокурора по уважительной причине и не намерен уклоняться от процессуальных действий – КС

Кличко: Коронавирусом заразился еще 851 киевлянин, 10 человек умерли, более ста - госпитализированы

Минимальная цена газа для населения на январь выросла на 17,5%, максимальная – на 19,3%

Глава КС подозревается в подкупе свидетеля, а также в заведомо неправдивых показаниях свидетеля

ПОСЛЕДНЕЕ

ВАКС отложил слушание по избранию меры пресечения Татарову до 30 декабря из-за неявки прокуроров

НАБУ закрыло дела о недостоверном декларировании в отношении Филатова, Павелко и судьи КС

Утечка нефтепродуктов произошла на терминале в литовском Бутинге

Тупицкий не явился в Офис генпрокурора по уважительной причине и не намерен уклоняться от процессуальных действий – КС

Более 400 британцев сбежали из карантина на горнолыжном курорте в Швейцарии - СМИ

Кличко: Коронавирусом заразился еще 851 киевлянин, 10 человек умерли, более ста - госпитализированы

Минимальная цена газа для населения на январь выросла на 17,5%, максимальная – на 19,3%

На рейдовом буксире "Яны Капу", захваченном российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года, завершен ремонт

Пашинян согласен на проведение в 2021 году внеочередных выборов

На внеочередной сессии Харьковского горсовета планируют рассмотреть вопрос об увековечивании памяти Кернеса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА