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12:53 28.12.2020

Более 400 британцев сбежали из карантина на горнолыжном курорте в Швейцарии - СМИ

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Более 400 британцев сбежали из карантина на горнолыжном курорте в Швейцарии - СМИ

На горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии сотни британцев самовольно покинули отель, в котором должны были находиться на карантине в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщает издание The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным газеты, туристы должны были находиться в изоляции в своих номерах на протяжении 10 дней. Однако в воскресенье 27 декабря работники отеля проинформировали власти о том, что британцы покинули комплекс, и при этом не отвечают на звонки.

Таким образом, из 420 британцев в отеле к воскресенью осталось менее 10 человек.

С полночи 20 декабря власти Швейцарии закрыли авиасообщение из Великобритании из-за информации об обнаружении в Соединенном королевстве нового штамма коронавируса, а также ввели 10-дневный карантин для британцев, находящихся в Швейцарии как минимум с 14 декабря.

Позднее, 24 декабря, власти Швейцарии объявили, что жители Великобритании, в том числе и помещенные в карантин, могу возвратиться на родину при условии соблюдения всех необходимых мер, а также при информировании местных властей о виде транспорта, на котором они будут добираться до дома.

Директор управления по туризму курорта Вербье Саймон Уигет в связи с этим заявил, что правила довольно запутанные.

"У нас было совсем немного информации, и мы проинформировали туристов настолько, насколько могли", - сказал Уигет.

"Мы позвонили во все отели и всем туроператорам и сказали, что путешественники из Великобритании должны сообщить о себе властям Швейцарии", - добавил он.

По мнению Уигета, некоторые туристы могли, вероятно, думать, что сбегают, но "большинство считали, что действуют в рамках закона".

"В основном люди честны и не нарушают специально закон. Все это очень сбивает с толку даже нас. Новые правила были составлены так поспешно, а ситуация меняется так быстро, что туристы сделали все, что могли", - отметил он.

Считается, некоторые британские туристы отбыли во Францию. Горнолыжные подъемники во Франции закрыты из-за ограничений по борьбе с коронавирусом, но трассы открыты, и лыжникам разрешено кататься на лыжах, а также подниматься в горы и спускаться на лыжах.

С 20 декабря многие европейские страны закрыли границы для путешественников из Великобритании после ужесточения ограничений в Лондоне и Южной Англии из-за нового штамма COVID-19. По оценкам экспертов, новый вариант коронавируса на 70% более заразен, чем первоначальный штамм.

В Швейцарии с начала пандемии COVID-19 выявили более 428 тыс. заражений, свыше 7 тыс. инфицированных скончались. При этом 317,6 тыс. заболевших выздоровели.

Теги: #швейцария #карантин #курорт #британцы
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