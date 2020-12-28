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12:26 28.12.2020

Кличко: Коронавирусом заразился еще 851 киевлянин, 10 человек умерли, более ста - госпитализированы

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Кличко: Коронавирусом заразился еще 851 киевлянин, 10 человек умерли, более ста - госпитализированы

Коронавирус за прошедшие сутки выявили еще у 851 киевлянина, 10 человек умерли и выросло число нуждающихся в госпитализации, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Киеве за минувшие сутки - 851 больной коронавирусом. Десять человек умерли. Всего за период пандемии в столице 1854 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 108 055", - сказал Кличко во время онлайн-брифинга в понедельник.

Среди заболевших: 477 женщин в возрасте от 18 до 91 года и 19 девочек от 2 недель до 17 лет. А также 332 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет и 23 мальчика от пяти месяцев до 17 лет. Заболел, в частности, 21 медик.

В больницы столицы госпитализировали 102 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 188 человек. Всего коронавирус преодолели 37 461 житель столицы.

Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе - 305, Днепровском -180, Оболонском районе - 107 случаев.

"Опять увеличилось количество больных коронавирусом, требующих госпитализации. Как видим, за прошедшие сутки в больницы попали более 100 киевлян. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1875 больных коронавирусом. Из них 12 детей. 1220 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1344 человека. Под аппаратами ИВЛ - 30 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - свыше 45%", - сообщил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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