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11:57 28.12.2020

На рейдовом буксире "Яны Капу", захваченном российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года, завершен ремонт

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На рейдовом буксире "Яны Капу", захваченном российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года, завершен ремонт

Украина завершила ремонт рейдового буксира "Яны Капу", который российские пограничники захватили в Керченском проливе в ноябре 2018 года, сообщило информационное агентство Министерства обороны Украины "Армия Информ".

"На одном из судоремонтных предприятий Украины завершился доковый ремонт рейдового буксира ВМС Украины "Яны Капу". Собственно говоря, удалось восстановить боеспособность этого судна отныне оно сможет выполнять задачи по назначению", - говорится в сообщении в субботу.

Так, во время ремонтных работ судно почистили, исправили дефекты, заменили поврежденные участки корпуса и палубы, покрасили их.

Кроме этого, на "Яны Капу" починили газоход, топливные насосы, клапаны пожарной системы и компрессоры. Также на буксире отремонтировали рулевое и якорное устройство, электрооборудование и внутренние помещения.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

В РФ 24 украинских моряков обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ).

В апреле 2019 года Украина начала международное арбитражное производство против Российской Федерации по незаконному захвату с ее стороны трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей. Международный трибунал по морскому праву принял решение о применении временных мер: суд приказал России немедленно освободить корабли и членов их экипажей.

Моряки вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

17 ноября 2019 года украинские суда в сопровождении российской береговой охраны вышли из акватории Керчи в сторону Черного моря, а 18 ноября были переданы украинской стороне.

22 мая 2020 года Украина подала на рассмотрение арбитражного трибунала свой Меморандум по этому делу, содержащий изложение фактов, обоснование юридической позиции доказательств и свидетельств.

 

Теги: #минобороны #ремонт #буксир
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