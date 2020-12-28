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11:56 28.12.2020

На внеочередной сессии Харьковского горсовета планируют рассмотреть вопрос об увековечивании памяти Кернеса

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На внеочередной сессии Харьковского горсовета планируют рассмотреть вопрос об увековечивании памяти Кернеса

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов подписал распоряжение о проведении внеочередной сессии в среду, 30 декабря, на которую предлагает вынести вопрос об увековечивании памяти городского головы Геннадия Кернеса.

В проекте повестки, опубликованном на официальном сайте Харьковского горсовета, этот вопрос указан первым.

Кроме того, на сессию планируется вынести регламент горсовета, положения о постоянных комиссиях и помощнике-консультанте депутатов, изменения в бюджет и ряд программ и т.д. Всего в проекте повестки внеочередной сессии 21 вопрос и "Разное".

Как сообщалось, 16 декабря Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение после осложнений от COVID-19.

 

Теги: #кернес #харьков #горсовет
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