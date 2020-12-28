На Донбассе ранен боец ВСУ в результате обстрелов со стороны российских наемников

Вследствие вражеского огня вблизи населенного пункта Чермалык (Донецкая область) один украинский военнослужащий получил ранение, сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Восток".

"Сегодня, 28 декабря, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Чермалык. Вследствие вражеского огня один наш воин получил ранение", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Военнослужащий был доставлен в медицинское учреждение, ему оперативно оказана квалифицированная помощь врачей.

"О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - говорится в сообщении.