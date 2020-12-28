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11:17 28.12.2020

Офис генпрокурора направил президенту ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи КС

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Офис генпрокурора направил президенту ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи КС

Офис генерального прокурора направил по почте уведомление о подозрении главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому в связи с его неявкой в понедельник на процессуальные действия, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Также Офис генпрокурора направил ходатайство президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца.

"Он (Тупицкий - ИФ) сообщил, что не может прибыть оп семейным обстоятельствам, однако не предоставил документы об уважительности причин неявки. Уведомление о подозрении вручается в день его составления, а в случае невозможности вручения отправляется почтой в тот же самый день. В связи с этим уведомление о подозрении, как такое, что составлено Офисом генерального прокурора сегодня, отправлено почтовой связью на соответствующие адреса", - сообщили в пресс-службе Офиса.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что направили президенту Украины ходатайство "об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца".

Теги: #тупицкий #конституционный_суд #генпрокуратура
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