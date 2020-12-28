На шахте "Золотое" произошел обвал горных масс, проводятся спасательно-поисковые работы по поиску одного горняка - Волынец

На шахте "Золотое", которая входит в ГП "Первомайскуголь", ночью произошел обвал горных масс, проводятся спасательно-поисковые работы по поиску одного горняка, сообщил лидер Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

"Сегодня ночью в 0:13 произошел обвал горных масс на горизонте 687 м "Шахты "Золотое" ГП "Первомайскуголь". Двое работников шахты были застигнуты обвалом на месте. Бойцам горноспасательной службы удалось оперативно высвободить горняка - Александра Васильчука. От госпитализации он отказался. Продолжаются спасательно-поисковые работы. Бойцы горноспасательной службы принимают все меры, чтобы спасти жизнь другому горняку", - написал Волынец на странице в Facebook.