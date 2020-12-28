События

10:49 28.12.2020

В ВСУ три новых случая COVID-19 за сутки – Командование Медсил

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В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания COVID-19, 1 человек госпитализирован, сообщает в понедельник Командование медицинских сил ВСУ в Фейсбук.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них 1 военнослужащий госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Восточного региона. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, получает необходимое лечение", - говорится в сообщении.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 2 военнослужащих в Киевской области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

По состоянию на 10.00 28 декабря в ВСУ COVID-19 болеет – 2 288 человек. Всего за время пандемии выздоровели – 11 161 человек, летальных случаев - 37. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 307 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 22 человека.

Источник: https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic

Теги: #всу #коронавирус
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