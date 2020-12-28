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09:56 28.12.2020

Япония запретила въезд иностранцев до конца января

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Япония с 28 декабря запретила въезд всех иностранных граждан в связи с новой разновидностью коронавируса, сообщает агентство Kyodo.

"Япония временно приостанавливает въезд в страну иностранных граждан со всего мира в качестве меры предосторожности против нового, потенциально более заразного варианта коронавируса. Правило вступит в силу 28 декабря и будет действовать до конца января 2021 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Японии впервые выявили новый "британский" штамм коронавируса - заболели пять человек, которые вернулись из Соединенного Королевства. Их поместили на карантин, власти выясняют личности тех, с кем они контактировали в последнее время.

По оценкам экспертов, новый вариант коронавируса на 70% более заразен, чем первоначальный штамм.

Теги: #япония #граница
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