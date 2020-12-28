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09:45 28.12.2020

Волонтеры передали кислородные концентраторы от Порошенко в больницы и военный госпиталь прифронтовой зоны

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Волонтеры передали кислородные концентраторы от Порошенко в больницы и военный госпиталь прифронтовой зоны

Кислородные концентраторы от Фода Порошенко получили три медучреждения на востоке Украины, сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Известный среди военных стоматолог, основатель волонтерской радиостанции "Тризуб ФМ" Игорь Ященко и участник войны против российской агрессии, блогер Глеб Бабич доставили концентраторы украинцам, живущим вблизи линии разграничения и воинам, которые защищают государство", - говорится в сообщении.

Первым пунктом назначения стал центр первичной медико-санитарной помощи в городе Селидово Донецкой области, который обслуживает 38тыс. жителей. По словам директора Селидовского центра первичной медико-санитарной помощи Елены Марченко, сейчас в громаде 68 пациентов с диагнозом "коронавирус". Лечатся амбулаторно, поэтому концентраторы крайне необходимы.

"Для нас очень важно, что нам благотворительный Фонд Петра Порошенко предоставил эти аппараты. Их удобно использовать. К тому же, они дорогостоящие, а население, к сожалению, не имеет возможности приобрести такие медицинские аппараты", - говорит врач.

В Селидовскую центральную городскую больницу для больных коронавирусом оснащены 50 коек. Но их не хватает, как и кислорода для тяжелых больных.

Врач инфекционного отделения Ирина Перепелица говорит: "Учитывая большую перегрузку в отделении, концентраторов нам не хватает. И сегодня нам подарили от Фонда Петра Порошенко два концентратора и пульсоксиметра для оказания помощи больнице и больным ковид пациентам. Мы очень благодарны за эту помощь".

"Почему это так важно именно здесь, на Востоке? Эти люди, возможно, никогда не вспомнят Порошенко или "Справу громад". Но для них это помощь, которую дала Украина. Этот вопрос местного менталитета, и это очень важно. Это наши люди, и мы делаем те шаги, которые все больше убеждают их - здесь о них заботятся", - говорит Ященко.

Еще два концентратора привезли в Покровский военный госпиталь, где от коронавирусной болезни лечатся более 20 военнослужащих.

Согласно информации, обеспечение медучреждений кислородным оборудованием - пока в приоритетах Фонда Порошенко и волонтеров с ОО "Справа громад". "Это первая маленькая капля. 52 концентратора. К Новому году их будет 100. И все меньше людей во время эпидемии будет рисковать умереть от отсутствия кислорода", - говорит Бабич.

В "Евросолидарности" отметили, что Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами с первых дней пандемии передали в больницы более 157 тыс. защитных костюмов для медиков, 10тыс. антивирусных очков, более 50тыс. высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ. Помощь получили около 200 медицинских учреждений. В регионы Украины отправили более 50 тыс. продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий.

"Сейчас в приоритете Фонда Порошенко - кислородное оборудование для больных коронавирусом", - подчёркивается в сообщении.

Теги: #коронавирус #евросолидарность #порошенко #медучреждения #концентратор
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