Бердымухамедов предложил ученым изучить противовирусные свойства солодки в борьбе с COVID-19

Изучить противовирусные свойства солодки в борьбе с COVID-19 предложил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе заседания правительства, проведенного в минувшую пятницу в онлайн-режиме, сообщает туркменское информационное агентство ORIENT.

На заседании правительства президент остановился на вопросах глобальной борьбы с пандемией коронавируса и поиска учеными мира эффективных средств от этого опасного заболевания.

Результаты одного из таких недавних исследований подтверждают, что одним из таких средств может стать солодковый корень. Активное вещество этого растения, а именно, глицирризиновая кислота, препятствует развитию вируса нового коронавируса. Причем нейтрализующий эффект оказывает даже малая концентрация водного экстракта корня солодки.

На заседании правительства президент отметил, что солодковый корень входит в первую пятерку перечня лекарственных средств, рекомендуемых ВОЗ. В составе этого растения содержится до 23% глицирризиновой кислоты, на основе которой изготавливаются лекарства от аллергии, простуды, бронхиальной астмы, экземы и противовирусные препараты - в целом более 350 лекарственных средств.

В связи с этим глава государства адресовал поручения президенту Академии наук Туркменистана Сапардурды Тойлыеву и министру здравоохранения и медицинской промышленности республики Нурмухаммету Аманнепесову уделить больше внимание изучению этого растения.

"Мы должны полнее задействовать и возможности произрастающих на нашей земле лекарственных растений в деле охраны здоровья людей", - сказал Бердымухамедов, поручив главе Академии наук провести работу по организации научных исследований в этой области, а министру здравоохранения и медицинской промышленности - по модернизации действующих фармацевтических предприятий и строительству новых.

Президент также отметил, что это повод и для совместной работы туркменских и зарубежных специалистов-медиков, поскольку в стране накоплен хороший опыт применения этого средства.

В одном из томов энциклопедии Бердымухамедова "Лекарственные растения Туркменистана" описаны свойства, биологические особенности, химический состав солодкового корня, который в народной медицине туркмены применяли прежде всего при кашле и заболеваниях верхних дыхательных путей. Современная медицинская наука, по словам главы государства, подтверждает эти свойства. Причем именно туркменская солодка считается наиболее ценной, так как многие полезные вещества содержатся в ней в концентрированной форме благодаря аридному (пустынному - ИФ) климату.

В Лебапском регионе страны работает агропромышленный комплекс "Буян" по выращиванию и переработке солодки, которая экспортируется.

На заседании правительства Бердымухамедов подчеркнул, что в Туркменистане своевременно были предприняты все необходимые меры, чтобы не допустить завоза новой коронавирусной инфекции на территорию страны. В целях профилактики нераспространения COVID-19 внутри страны были введены масочный режим и другие ограничения, так как ситуация в мире с пандемией остается очень тревожной.