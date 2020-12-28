Спасатели извлекли одного пострадавшего из-под завалов здания в Кривом Роге – СМИ

Спасатели извлекли одного из пострадавших , находившихся под завалом здания в Кривом Роге, поиски нескольких человек продолжаются, сообщило криворожское издание "Первый городской".

Как сообщает издание, ночью на улице Ферганская в неэксплуатируемом здании между первым этажом и подвалом рухнул пол. В результате происшествия два человека возрастом около 50 лет оказались под завалами. Ориентировочно в 2:00 спасателям удалось поднять на поверхность одного из мужчин. "Предварительно, у него диагностировали травмы головы, грудной клетки, а также подозревают перелом руки", – уточнил "Первый городской".

По информации издания, изначально в здании находилось четыре человека.

Как сообщалось, около 03.00 из под завалов спасатели достали труп одного из находившихся в здании. Местное издание 1kr.ua сообщило, что поиски еще нескольких людей продолжаются.