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09:18 28.12.2020

К 10,5 годам лишения свободы приговорен разбойник, нападавший на женщин в Голосеевском районе Киева

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К 10,5 годам лишения свободы приговорен разбойник, нападавший на женщин в Голосеевском районе Киева

Суд вынес обвинительный приговор мужчине, который в 2019г совершал разбойничьи нападения на женщин в Голосеевском районе Киева, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что 28-летний обвиняемый в течение июня-июля 2019г нападал на потерпевших в безлюдных местах, подъездах и лифтовых кабинах домов, где те проживали", - говорится в обнародованном в понедельник утром сообщении.

Жертвами нападавшего стали 5 женщин в возрасте от 66 до 77 лет. Злоумышленник наносил удары женщинам, и, пользуясь их беспомощным состоянием, отбирал у них золотые украшения и другие ценные вещи, которые в дальнейшем сдавал в местные ломбарды.

В результате неправомерных действий нападающий причинил материальный ущерб потерпевшим на сумму более 54 тыс. грн.

"Приговором Голосеевского районного суда города Киева обвиняемый признан виновным и приговорен к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Обвиняемый оставлен под стражей до вступления приговора в законную силу", - говорится в сообщении.

Теги: #киев #прокуратура #криминал
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