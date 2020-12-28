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08:37 28.12.2020

Число заражений COVID-19 в мире превысило 80,7 млн, жертв вируса - 1,76 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 80,7 млн, жертв вируса - 1,76 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 07:30 (по Киеву) понедельника 80 млн 783 тыс. 674 случая, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 764 тыс. 863, выздоровели более 56 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 19 млн 132 тыс. 726 инфицированных COVID-19, зафиксировано 333 тыс. 118 летальных исходов, излечились более 11 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где их число выросло за истекшие сутки до 10 млн 207 тыс. 871, число скончавшихся - до 147 тыс. 622, поправились более 9,7 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 7 млн 484 тыс. 285 заболевших, из них умерли 191 тыс. 139, вылечились более 6,6 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от COVID-19 на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 227,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 28 человек, Индии - 107, Бразилии - 896.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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