В Киеве продолжается превентивная обработка дорог и тротуаров

Утром в понедельник, 28 декабря, коммунальные службы Киева превентивно обрабатывают дороги и тротуары столицы используя спецтехнику, сообщили в Коммунальной корпорации "Укравтодор".

"Около 7.00 в некоторых районах столицы начались осадки: дождь при температуре -1 °С. К началу осадков дорожники столицы начали превентивную обработку улично-дорожной сети противогололедными средствами", – говорится в сообщении корпорации на странице в Фейсбук в понедельник.

Коммунальщики подчеркнули, что первоначально обрабатываются мосты и путепроводы, подъемы и спуски, улицы из брусчатки, тротуары, лестницы подземные переходы.

"Также техника выехала на исходные позиции в город для дежурства. Сейчас задействовано 56 единиц спецтехники", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в понедельник, 28 декабря, в Киеве утром и днем порывы ветра 15-20 м/с, гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).