События

08:04 28.12.2020

В Кривом Роге произошло обрушение здания, один человек погиб, еще нескольких ищут под завалами

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В Кривом Роге произошло обрушение здания, один человек погиб, еще нескольких ищут под завалами

В ночь на понедельник, 28 декабря, в Кривом Роге под завалами обрушившегося здания погиб один человек, поиски еще нескольких людей продолжаются, сообщило местное издание 1kr.ua.

"Ночью 28 декабря в заброшенном доме, расположенном в Металлургическом районе Кривого Рога, произошло обрушение… Около 03.00 спасатели достали труп криворожанина из-под завалов", – говорится в сообщении на сайте издания в понедельник утром.

По информации 1kr.ua, обрушение произошло в здании на улице Ферганская. Между первым этажом дома и подвалом рухнул пол. Под завалами находятся несколько человек.

Данные о пострадавших уточняются.

На месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики.

Теги: #жертвы #обвал #кривой_рог
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