Российские наемники осуществили 6 обстрелов украинских позиций на Донбассе, один военнослужащий получил боевое травмирование

За минувшие сутки на Донбассе российские наемники осуществили 6 обстрелов украинских позиций из стрелкового оружия, минометов и гранатометов, в результате чего боевое травмирование получил военнослужащий. С начала текущих суток зафиксирован один обстрел противника, сообщили в штабе ООС.

"За прошедшие сутки, 27 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 обстрелов и один пролет БПЛА. Все семь нарушений были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"... В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил боевое травмирование. Военный быстро доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь врачей", – сказано в утренней сводке штаба на Фейсбук в понедельник.

Украинские военные уточнили, что вблизи Водяного на Приазовье противник применил минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем.

Из миномета 82-го калибра и стрелкового оружия противник совершил обстрел и неподалеку Лебединского, а у Марьинки - вел огонь из стрелкового оружия. Недалеко от Авдеевки зафиксирован огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Для корректировки огня противник применил БПЛА. "Умелые и оперативные действия наших средств РЭБ остановили дальнейшее его использование", – отметили в штабе.

В штабе подчеркнули, что в нарушение прекращения огня российских наемников украинские защитники открыли огонь.

"С начала текущих суток, 28 декабря, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, в пригороде Авдеевки противник открывал огонь из подствольного гранатомета. Обстрел был неприцельный, поэтому огонь наши военные не открывали", – сказано в сводке.