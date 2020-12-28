В Харькове ликвидировано незаконное производство контрафактного алкоголя и сигарет на 1 млн грн

Сотрудники Государственной фискальной службы Украины выявили и пресекли деятельность незаконного производства ликеро-водочных изделий и реализации незаконно изготовленных табачных изделий на сумму более 1 млн грн.

"Установлен житель Харькова, который организовал незаконное изготовление алкогольных напитков. Водку изготавливал смешивая спирт с водой, разливал ее в тетрапаки и пластиковые емкости объемом 5 литров. Незаконно изготовленные алкогольные напитки и табачные изделия, без марок акцизного налога и с марками акцизного налога с признаками подделки, передавались в розничную торговую сеть г.Харьков", – сказан в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в воскресенье.

По результатам проведенного обыска правоохранителями были обнаружены и изъяты табачные изделия в количестве около 28 тыс. пачек и около 300 литров ликероводочных изделий. Общая сумма изъятых подакцизных товаров составляет более 1 млн грн.

Изъятое передано на ответственное хранение. Проводится следствие.