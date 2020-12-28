Трамп подписал бюджет на 2021 год, включающий пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии COVID-19

Президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд, сообщает телеканал CNN.

Согласно многочисленным источникам телеканала, Трамп подписал массивный законопроект о помощи в период пандемии COVID-19 и государственном финансировании в размере $2,3 трлн в воскресенье вечером, предотвратив тем самым закрытие правительства, которое должно было начаться во вторник.

В свою очередь, о подписании законопроекта сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

"Президент Дональд Трамп подписал законопроект о бюджете на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2021 года, предусматривающий чрезвычайное реагирование на коронавирус и оказание чрезвычайной помощи", - сообщил он в своем Твиттере.

"Президент подписывает этот законопроект, чтобы восстановить пособия по безработице, прекратить выселения, предоставить помощь в аренде жилья, (...) добавить значительно больше денег на распространение вакцин и многое другое", - добавил он.

Ранее Трамп заявил, что сообщит хорошие новости по ранее раскритикованному им законопроекту о стимулировании экономики в период пандемии COVID-19.

"Хорошие новости по законопроекту о помощи в условиях COVID-19. Информация последует", - написал Трамп в своем Твиттере.

Между тем, по данным телеканала CNN, помощники Трампа готовились к тому, что президент подпишет законопроект в канун Рождества в своем клубе Мар-а-лаго во Флориде, где он проводит каникулы.

Однако, как сообщили осведомленные источники телеканала, в последний момент президент передумал делать это.

Ранее законодатели США из двух партий призвали Трампа подписать законопроект по стимулированию экономики в период пандемии COVID-19 или наложить на него вето.

"Если ваше неодобрение законопроекта о помощи в период COVID-19 помешает вам его подписать, пожалуйста, немедленно наложите на него вето. Вы ясно изложили свою позицию, и быстрый отказ от законопроекта позволит тем, кто за него выступает, действовать, пока не стало слишком поздно", - говорится в обращении конгрессменов, которое цитирует издание The Hill.

Трамп прямо не угрожал наложить вето на законопроект, который был принят Конгрессом США после нескольких месяцев переговоров. Вместо этого он заявил, что хочет, чтобы Конгресс внес поправки в законопроект о помощи в период пандемии COVID-19 и увеличил выплаты американцам и малому бизнесу.