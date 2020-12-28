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02:42 28.12.2020

Шляпу с центральной елки в Киеве вернули на Софийскую площадь в виде артобъекта

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Шляпу с центральной елки в Киеве вернули на Софийскую площадь в виде артобъекта

Праздничное украшение в виде шляпы, ранее находящееся на главной елке страны, вернули на Софиевскую площадь Киева в виде артобъекта, сообщили в КГГА.

"Длиннющая очередь стоит к лучшему символическому месту, где можно загадать желание под волшебной шляпой. Символическое фото под ожидаемым артобъектом сезона можно сделать у главной елки страны", – написала директор Департамента культуры КГГА Диана Попова в Фейсбук в воскресенье.

По словам Поповой, люди просили вернуть шляпу, поэтому ее вновь установили на Софиевской площади как отдельный элемент праздничной композиции. Инсталяция в виде шляпы над креслом установлена рядом с елкой.

Всем желающим предлагают сделать фото под шляпой и загадать желание.

Теги: #киев #шляпа
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