Шляпу с центральной елки в Киеве вернули на Софийскую площадь в виде артобъекта

Праздничное украшение в виде шляпы, ранее находящееся на главной елке страны, вернули на Софиевскую площадь Киева в виде артобъекта, сообщили в КГГА.

"Длиннющая очередь стоит к лучшему символическому месту, где можно загадать желание под волшебной шляпой. Символическое фото под ожидаемым артобъектом сезона можно сделать у главной елки страны", – написала директор Департамента культуры КГГА Диана Попова в Фейсбук в воскресенье.

По словам Поповой, люди просили вернуть шляпу, поэтому ее вновь установили на Софиевской площади как отдельный элемент праздничной композиции. Инсталяция в виде шляпы над креслом установлена рядом с елкой.

Всем желающим предлагают сделать фото под шляпой и загадать желание.