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00:54 28.12.2020

Жертвами нападения террористов в Пакистане стали семь военных

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Жертвами нападения террористов в Пакистане стали семь военных

Семь сотрудников армейской службы безопасности погибли в результате налета террористов на пост военизированного Пограничного корпуса в пакистанской юго-западной провинции Белуджистан, сообщила армейская пресс-служба в воскресенье.

Нападение произошло в субботу вечером, завязалась перестрелка, район был оцеплен с целью захвата нападавших.

"Идет крупномасштабная операция по поиску и разминированию. Такие трусливые действия враждебных элементов, поддерживаемых антигосударственными силами, не позволят саботировать с трудом завоеванный мир и процветание в Белуджистане. Силы безопасности полны решимости любой ценой помешать их гнусным замыслам", - говорится в распространенном заявлении.

Теги: #жертвы #террористы #пакистан
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