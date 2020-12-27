События

23:18 27.12.2020

В Киеве от коронавируса умер завинфекционной реанимации больницы №5 Артемов

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В Киеве от коронавируса умер завинфекционной реанимации больницы №5 Артемов

После продолжительного тяжелого течения болезни, от COVID-19 умер заведующий столичной инфекционной реанимации больницы №5 Александр Артемов, сообщила инфекционистка, завкафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца Ольга Голубовская.

На своей странице в Фейсбук Голубовская подчеркнула, что инфицированный коронавирусом Артемов в реанимации провел 60 дней.

"Сплошная адская боль ... Светлая память, дорогой Александр Евгеньевич ... спасибо докторам, которые, как могли, продлевали жизнь", – написала она.

Артемов продолжительное время был заведующим инфекционной реанимацией сначала в Александровской больнице, потом - в 9 больнице, последние годы -  больница №5.

Теги: #киев #коронавирус #инфекционист
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