В Николаеве задержан мужчина, у которого изъяты наркотики на 250 тыс. грн

В Николаеве на арендованной квартире правоохранителями обнаружены наркотические вещества и упаковка для их фасовки, общая сумма изъятого составляет около 250 тыс. грн, подозреваемый задержан, сообщили в Национальной полиции Украины.

Как сообщает пресс-служба на сайте Нацполиции в воскресенье вечером, 27 декабря, следователи и оперативники Заводского отдела полиции провели неотложный обыск по месту жительства 24-летнего жителя Новоодесского района. Наркотические вещества в арендованной квартире обнаружила хозяйка квартиры, когда пришла проверить условия проживания арендатора. Увидев в одной из комнат вещества, похожие на наркотические, она сообщила об этом в полицию.

В квартире во время следственных действий полицейские обнаружили около 400 штук пластиковых колб с психотропами, около 250 граммов амфетамина, около 150 граммов каннабиса, зип-пакеты с кристаллическим веществом белого и фиолетового цвета (наркотические соли), весом около 50 граммов, электронные весы - 3 шт. с наслоением порошкообразного вещества белого цвета.

Также во время обыска правоохранителями изъяты фасовочные материалы для наркотических веществ: 20 тыс. зип-пакетов, около 90 рулонов изоленты, широкая столовая посуда с наслоением порошкообразного вещества белого цвета, пластиковые емкости с остатками прекурсоров, а также товарно-транспортная накладная с почты, где обозначено, что злоумышленник в воскресенье утром получил посылку с наркотиками.

"В общем подсчете стоимость изъятого товара по ценам "черного рынка" составляет около 250 тыс. грн", – сказано в сообщении.

В полиции подчеркнули, что наркотики злоумышленник ближайшее время планировал распространить бесконтактным путем в виде закладок на территории Николаева.

"Во время следственного действия эксперт-криминалист Следственного управления ГУНП провел экспресс-тест на определение группы наркотических соединений или психотропных веществ, с помощью которого подтвердилось, что изъятым порошкообразным веществом является амфетамин", – отметили в ведомстве.

Следственные действия продолжаются. Вещественные доказательства изъяты и направлены на проведение экспертизы. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.