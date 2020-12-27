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18:01 27.12.2020

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в ВСУ без потерь - сводка

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Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в ВСУ без потерь - сводка

В течение текущих суток, 27 декабря, в большинстве районов ответственности бригад ВСУ наблюдалась тишина, однако, несмотря на относительное затишье, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня, сообщает пресс-центр ООС на странице в соцсети Фейсбук.

"На многочисленные обстрелы противника украинские воины оказали врагу адекватный ответ. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет. Украинские защитники находятся наготове к вероятным коварным и провокационным действиям врага и в случае угрозы жизни или здоровью, готовы дать адекватный ответ", - говорится в сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 27 декабря.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Марьинка, российские наемники открывали огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.

Вражеская огневая активность была замечена и неподалеку Авдеевки, где для корректировки огня из гранатометов различных систем враг применил БПЛА. Оперативные действия наших средств РЭБ остановили дальнейшее использование БПЛА после пересечения линии разграничения.

 

Теги: #всу #оос #сводка
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