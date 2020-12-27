События

17:59 27.12.2020

Новый антирекорд по числу умерших пациентов с COVID-19 зафиксирован в Латвии

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Новый антирекорд по числу умерших пациентов с COVID-19 зафиксирован в Латвии

За минувшие сутки в Латвии выявлено 511 новых случаев заражения коронавирусом, в Эстонии - 370 случаев, в Литве - 1668.

Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии, за сутки скончались 44 человека, зараженных COVID-19, что является антирекордом по числу скончавшихся за сутки. 26 декабря сообщалось о 13 умерших с подтвержденным коронавирусом.

За последние сутки в республике обнаружено 511 новых случаев заражения. Накануне сообщалось о 399 выявленных случаях.

С момента начала эпидемии в Латвии умерли 559 человек с коронавирусом.

В Эстонии зарегистрировано 370 новых случаев заражения коронавирусом, накануне сообщалось о 446 случаях, сообщил в воскресенье департамент здоровья.

Об умерших за последние двое суток не сообщается, всего с начала эпидемии в Эстонии скончались 202 человека.

Согласно Департаменту статистики Литвы, за минувшие сутки выявлено 1668 новых случаев заражения коронавирусом. В субботу сообщалось о 2350 новых случаях.

Отмечается, что за сутки 26 человек с коронавирусом скончалось. Всего с начала пандемии в Литве скончалось 1254 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

С начала пандемии COVID-19 заразились 130 тыс. 598 человек, 61 тыс. 751 человек выздоровели.

Теги: #коронавирус #балтия
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