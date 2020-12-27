Ураган Белла пришел в Бельгию и Францию с ветрами свыше 100 км в час

Накрывший накануне британские острова ураган Белла в ночь на воскресенье достиг Бельгии, передает корреспондент "Интерфакса".

Порывы ветра в различных местах, включая Брюссель, достигают 80-100 км в час. На морском побережье отмечена скорость до 120 км в час.

В Бельгии, помимо предупреждения в целом по стране о сильном ветре, Королевский метеорологический институт объявил оранжевую степень погодной опасности для автодорожного движения в провинциях Льеж, Намюр и Люксембург, где в бельгийских Арденнах в воскресенье начались снегопад и обледенение дорог при одновременном образовании сугробов.

Как сообщают СМИ, бригады спасательной службы непрерывно выезжают на вызовы в провинции Валлонский Брабант чтобы расчищать дороги от упавших деревьев и веток.

В Брюсселе из-за ветра закрыты для посещения парки и лесные зоны. В ночь на понедельник ледяные дожди и гололеды ожидаются по всей стране.

Вместе с тем власти пока оценивают нанесенный ураганом ущерб как незначительный.

Сильные ветры отмечены в воскресенье на северо-западе Франции, к вечеру их ожидают на юго-западе и северо-востоке страны. На Ла-Манше ветер местами достигает 130 км в час. Шторм затронет практически всё атлантическое побережье страны и достигнет Парижского региона.