Россиянин и украинец везли из России сабли, кинжал и ножи, на одном из которых была гравировка "ФСБ РФ" - Госпогранслужба

Две попытки перемещения запрещенных предметов через российско-украинскую границу в пункте пропуска "Сеньковка" предотвратили за прошедшие сутки пограничники Черниговского отряда, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Во время осмотра автомобиля "SsangYong" российской регистрации, которым из РФ в Украину направлялся 55-летний россиянин, пограничники вместе с таможенниками в багажном отделении среди вещей иностранца обнаружили две сабли и кинжал, вероятно, восточного происхождения", - говорится в обнародованном в воскресенье сообщении.

А 47-летний украинец, возвращаясь из РФ домой на автомобиле "Мерседес" российской регистрации, тоже прихватил с собой запрещенные вещи. В его машине погранично-таможенная группа нашла два ножа с длиной лезвия 15 см и 17 см. На одном из них было гравировка с изображением символики ФСБ РФ.

Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Выявленные ножи, кинжал и сабли переданы сотрудникам Национальной полиции для проведения экспертизы, которая и определит, относятся ли они к холодному оружию.