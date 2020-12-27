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15:43 27.12.2020

В понедельник в Киеве сильные порывы ветра, на дорогах - гололедица

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В понедельник в Киеве сильные порывы ветра, на дорогах - гололедица

В понедельник, 28 декабря, в Киеве утром и днем порывы ветра 15-20 м/с, гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый), сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда", - говорится в обнародованном в воскресенье сообщении КГГА.

Теги: #киев #укргидрометцентр
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