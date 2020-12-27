Во Львовской области начинает работать система автоматической фото и видеофиксации нарушений ПДД

В среду, 30 декабря, на автомобильной дороге М-06 (Киев - Чоп) заработают 3 камеры фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

На своей странице в соцсети Фейсбук Билошицкий в воскресенье сообщил, что камеры будут размещаться в следующих локациях:

- на 490 км + 400 автодороги, вблизи города Буск;

-на 555 км + 662 автодороги вблизи села Солонка;

-на 555 км + 730 автодороги вблизи села Солонка.

"Эти места были выбраны из-за обилия выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП", - пояснил он.

Также Билошицкий напомнил, что в первый день запуска этой системы в Киеве и Киевской области камеры автоматической фиксации зафиксировали 57 880 нарушений скоростного режима. "Сейчас это количество уменьшилось в 5 раз, а также в 3 раза уменьшилось количество ДТП в местах, где были установлены эти камеры", - добавил первый замначальника Департамента.