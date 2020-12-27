Глава Минобороны Турции предупредил ЛНА, что ее ждет ответный удар в случае атак на турецких военных в Ливии

Министр обороны Турции Хулуси Акар предупредил в воскресенье, что Ливийская национальная армия (ЛНА), руководимая маршалом Халифой Хафтаром, будет рассматриваться как "законная цель", если попытаются атаковать турецкие войска в регионе.

Акар сделал это заявление, выступая перед турецкими военнослужащими во время визита в столицу Ливии Триполи, которую контролирует признанное ООН правительство национального согласия (ПНС).

Министр добавил, что силам Хафтара и его сторонникам "некуда будет бежать", если они нанесут удары по турецким войскам, они станут мишенями для Анкары "повсюду".

Ранее на этой неделе Хафтар обратился к подчиненным с призывом избавить Ливию от присутствия турецких военных.

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи правительство национального согласия (ПНА) Файеза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый ЛНА.

Стороны межливийского конфликта 23 октября и в отделении ООН в Женеве подписали соглашение о введении постоянного режима прекращения огня. Однако переговоры о политическом урегулировании кризиса пока пробуксовывают.

Ранее Саррадж заявлял о значительных надеждах в связи с намеченными на 24 декабря 2021 года всеобщими выборами в Ливии. Однако многие наблюдатели настроены более скептично и предупреждали, что страну впереди ожидают серьезные трудности.