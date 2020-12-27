В Киеве за минувшие сутки обнаружили 718 больных коронавирусом, умерли 15 человек - Кличко

В Киеве обнаружили еще 718 больных коронавирусом за прошедшие сутки, умерли 15 человек, сообщил в воскресенье мэр Киева Виталий Кличко.

"В Киеве за минувшие сутки обнаружили 718 больных коронавирусом. Умерли 15 человек. Всего за период пандемии в столице 1844 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 107 204", - написал Кличко в своем Telegram-канале.

Заболели 398 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, 266 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 20 девочек от 7 месяцев до 17 лет и 34 мальчика от 1 до 17 лет. Заболели, в частности, 19 медиков.

В больницы столицы запрошедшие сутки госпитализировали 65 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 143 человека. Всего коронавирус преодолели 37 273 жители столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 272, в Днепровском - 161 и в Деснянском районе - 57 случаев", - отметил мэр Киева.