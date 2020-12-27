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11:41 27.12.2020

Мокрый снег с дождем и сильным ветром ожидается в начале недели в Украине

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Мокрый снег с дождем и сильным ветром ожидается в начале недели в Украине

В ближайшие сутки, 28 декабря, погоду в Украине будет определять активный атмосферный фронт с воздухом, что придёт с Атлантики сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В понедельник в Украине мокрый снег и дождь, местами гололёд, в центральных, северных и восточных областях гололедица; температура воздуха ночью 1-6° мороза, днём от 2° мороза до 3° тепла, в южных областях ночью около 0°, днем 3-8° тепла.

В восточной части без осадков, температура воздуха ночью 8-13° мороза, днём 2-7° мороза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

В Киеве - мокрый снег и дождь, утром, днём гололёд, гололедица, порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-3° мороза, днём около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 28 декабря самая высокая температура воздуха днём была +8,4 в 1998, 2011г., самая низкая ночью -24,8 в 1885г.

29 декабря в западных, северных, ночью и в большинстве центральных областей дождь, ночью с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме восточный областей, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью от 1° мороза до 4° тепла, в Одесской области и местами в западных областях 5-7° тепла, днём 4-9°, в южной части до 13° тепла; в восточных и Сумской областях ночью 1-6° мороза, днем 0-4° тепла. В восточных и северных областях местами гололедица.

В Киеве - мокрый снег и дождь, гололедица, порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2° тепла, днём 5-7°.

Теги: #снег #укргидрометцентр
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