События

10:18 27.12.2020

В ВСУ за сутки еще 32 человека заболели COVID-19 – командование Медсил

1 мин читать
В ВСУ за сутки еще 32 человека заболели COVID-19 – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выявили 32 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10.00 27 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2, болеет - 2374 человека…За прошедшие сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19.", - сообщается на странице командования Медсил в соцсети Фейсбук в воскресенье

Всего за время пандемии выздоровели - 11246 человек, летальных случаев - 37.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 421 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 34 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

 

 

Теги: #всу #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:51 27.12.2020
Число заражений COVID-19 в мире превысило 80,3 млн, жертв вируса - 1,75 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 80,3 млн, жертв вируса - 1,75 млн - университет Хопкинса

08:29 27.12.2020
В Украине за сутки зафиксировали 6 113 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 6 621 человек – Степанов

В Украине за сутки зафиксировали 6 113 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 6 621 человек – Степанов

07:38 27.12.2020
Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

05:32 27.12.2020
Больные с "британским" штаммом коронавируса выявлены в Канаде – чиновники

Больные с "британским" штаммом коронавируса выявлены в Канаде – чиновники

04:23 27.12.2020
На Львовщине полицейские установили личности подростков, причастных к жестокому обращению с животными.

На Львовщине полицейские установили личности подростков, причастных к жестокому обращению с животными.

03:23 27.12.2020
Великобритания с 4 января планирует начать выпуск вакцины от COVID-19 Оксфордского университета

Великобритания с 4 января планирует начать выпуск вакцины от COVID-19 Оксфордского университета

02:22 27.12.2020
На Буковине за сутки выявили 129 новых случаев COVID-19 – глава ОГА

На Буковине за сутки выявили 129 новых случаев COVID-19 – глава ОГА

22:37 26.12.2020
"Нафтогаз" повысил цену на газ для бытовых потребителей

"Нафтогаз" повысил цену на газ для бытовых потребителей

22:01 26.12.2020
На рейдовом буксире "Яны Капу", захваченном российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года завершен ремонт

На рейдовом буксире "Яны Капу", захваченном российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года завершен ремонт

21:09 26.12.2020
Гетманцев высказался за полный локдаун с остановкой транспорта

Гетманцев высказался за полный локдаун с остановкой транспорта

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский поздравил сотрудников СБУ с Днем контрразведки

В Украине за сутки зафиксировали 6 113 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 6 621 человек – Степанов

В 2021 год заходим с прогнозом роста экономики на 5% - Шмыгаль

Россиянке-блогеру запрещен въезд в Украину на 3 года – Госпогранслужба

Двое человек погибли при пожаре на территории подразделения "Укрзализныци" под Полтавой - ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп призвал сенаторов-республиканцев бороться за пересмотр итогов президентских выборов

Зеленский поздравил сотрудников СБУ с Днем контрразведки

Жертвами крушения военного вертолета в Пакистане стали четыре человека

Три человека погибли и трое ранены в результате стрельбы в американском штате Иллинойс

В ЕС начинают вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer и BioNTech

В 2021 год заходим с прогнозом роста экономики на 5% - Шмыгаль

Российские наемники с начала суток нарушили режим тишины вблизи н.п.Березовое – штаб ООС

Россиянке-блогеру запрещен въезд в Украину на 3 года – Госпогранслужба

Япония запрещает въезд иностранцев до конца января

В Украине в основном без осадков, в некоторых областях дождь и мокрый снег

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА