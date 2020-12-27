В ВСУ за сутки еще 32 человека заболели COVID-19 – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выявили 32 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10.00 27 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2, болеет - 2374 человека…За прошедшие сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19.", - сообщается на странице командования Медсил в соцсети Фейсбук в воскресенье

Всего за время пандемии выздоровели - 11246 человек, летальных случаев - 37.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 421 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 34 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.