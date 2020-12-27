Трамп призвал сенаторов-республиканцев бороться за пересмотр итогов президентских выборов

Президент США Дональд Трамп обратился с призывом к сенаторам - членам Республиканской партии вступить в борьбу за итоги выборов главы государства.

"Пришло время сенаторам-республиканцам вступить в борьбу за пост президента, как это сделали бы демократы, если бы они действительно победили", - написал Трамп в твиттере.

По его словам, есть "неопровержимые доказательства" мошенничества на выборах, которые обеспечили победу демократа Джо Байдена.

К доказательствам он отнес массовые вбросы поступивших по почте избирательных бюллетеней в колеблющихся штатах, появление в урнах для голосования фальшивых бюллетеней, двойное голосование, "голосование" умерших людей, фальшивые подписи, голосующих нелегальных мигрантов, отстранение наблюдателей-республиканцев, большее число голосов, чем избирателей.

Трамп обвинил суды и ФБР в том, что они "не справились со своей работой", заявив, что "избирательная система Соединенных Штатов выглядит как в стране третьего мира".

Президент также отметил, что "свобода прессы давно исчезла, это фальшивые новости".

"Но, когда все это закончится, этот период времени станет просто еще одной уродливой главой в истории нашей страны. Мы победим!!!" - подчеркнул Трамп.

Как сообщалось, ряд сенаторов-республиканцев, включая лидера сенатского большинства Митча Макконнелла, высказались против того, чтобы оспаривать результаты выборов. Конгресс США на совместном заседании обеих палат 6 января должен утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, официально закрепив победу Байдена.