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09:51 27.12.2020

Число заражений COVID-19 в мире превысило 80,3 млн, жертв вируса - 1,75 млн - университет Хопкинса

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 80,3 млн, жертв вируса - 1,75 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 80 млн 331 тыс. 940 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 757 тыс. 657, выздоровели более 55 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 18 млн 982 тыс. 634 инфицированных COVID-19, зафиксировано 331 тыс. 909 летальных исходов, излечились почти 11 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где их число выросло за истекшие сутки до 10 млн 187 тыс. 850, число скончавшихся - до 147 тыс. 622, поправились более 9,7 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 7 млн 465 тыс. 806 заболевших, из них умерли 190 тыс. 795, вылечились более 6,6 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от COVID-19 на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 226,4. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 24 человека, Индии - 106, Бразилии - 895

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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