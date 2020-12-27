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09:25 27.12.2020

Зеленский поздравил сотрудников СБУ с Днем контрразведки

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Зеленский поздравил сотрудников СБУ с Днем контрразведки

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников Службы безопасности Украины с Днем контрразведки, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Сегодня подразделение, в котором вы служите, отмечает очередную годовщину со дня своего образования. За годы существования отечественная контрразведка не раз доказывала свою эффективность, предотвращая попыткой врага расшатать нашу страну изнутри. Ваша деятельность направлена на предупреждение угроз безопасности Украины, требует не только широкой компетенции и профессионализма, но и безграничной преданности своему делу", - говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте Офиса президента Украины в воскресенье.

Теги: #зеленский #сбу #контрразведка
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Интерфакс-Украина
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