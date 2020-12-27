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05:32 27.12.2020

Больные с "британским" штаммом коронавируса выявлены в Канаде – чиновники

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Больные с "британским" штаммом коронавируса выявлены в Канаде – чиновники

По сообщениям СМИ, которые ссылаются на данные чиновников из системы здравоохранения Канады, в стране выявлены два случая заражения коронавирусом, впервые обнаруженным в Великобритании.

Этим штаммом коронавируса заразились супруги в канадской провинции Онтарио. При этом пара не выезжала из провинции, не имела контактов с больными и людьми высокой степени риска, отмечается в сообщениях.

На прошлой неделе Канада продлила до 6 января запрет на пассажирские рейсы, прибывающие из Великобритании. Ранее "британский" штамм коронавируса был выявлен в ряде стран Европы, Австралии, Японии, Южной Африке.

Канада начала выпускать вакцину от COVID-19 Pfizer в начале этого месяца и приступила к распространению вакцины Moderna Inc по всей стране в прошлый четверг. Всего в начала пандемии коронавируса в стране зафиксировано более 540 тыс. случаев заражения и 14,8 тыс. смертных случаев от связанных с ним заболеваний.

Теги: #коронавирус #канада #штамм #британия
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