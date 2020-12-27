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04:23 27.12.2020

На Львовщине полицейские установили личности подростков, причастных к жестокому обращению с животными.

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На Львовщине полицейские установили личности подростков, причастных к жестокому обращению с животными.

Во Львовской области полицейские установили личности подростков, причастных к жестокому обращению с животными.

"Сегодня, 26 декабря, во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию, где говорилось о том, что якобы в городе Броды неизвестные поместили собаку в мешок и избили ее, после чего животное погибло...Вскоре полицейские установили личности злоумышленников - ими оказались 16-летний парень и 14-летняя девушка, жители Бродовского района", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в субботу

Также установлено, что 23 декабря около 17.00, на свалке возле одного из сел района, школьник поместил собаку в мешок и несколько раз ударил животное металлической трубой. Очевидцем происшествия была его несовершеннолетняя знакомая. Кроме того, правоохранители разыскали собаку и доставили животное в ветеринарную больницу, ее жизни ничего не угрожает.

"По данному факту дознаватели Бродовского отделения полиции, под процессуального руководства Радеховской местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.1 ст.299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - ограничение свободы на срок до трех лет", - подытожили в полиции.

Теги: #львовская #украина #полиция
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