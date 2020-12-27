События

03:23 27.12.2020

Великобритания с 4 января планирует начать выпуск вакцины от COVID-19 Оксфордского университета

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- Выпуск вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом, может начаться 4 января, сообщает издание The Sunday Telegraph.

По его данным, эта вакцина, которая уже была лицензирована фармацевтической компанией AstraZeneca, как ожидается, будет одобрена медицинскими регуляторами через несколько дней.

В течение следующих двух недель, по сообщению издания, предполагается привить от COVID-19 оксфордской вакциной или же вакциной Pfizer около 2 млн человек.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавируса в Великобритании было выявлено более 2,2 млн случаев заражения коронавирусом, от связанных с ним заболеваний скончались 70,5 тыс. человек.

Теги: #великобритания #вакцинация #коронавирус
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