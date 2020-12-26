События

22:01 26.12.2020

На рейдовом буксире "Яны Капу", захваченном российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года завершен ремонт

2 мин читать
На рейдовом буксире "Яны Капу", захваченном российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года завершен ремонт

Украина завершила ремонт рейдового буксира "Яны Капу", который российские пограничники захватили в Керченском проливе в ноябре 2018 года, сообщает информационное агентство Министерства обороны Украины "Армия Информ".

"На одном из судоремонтных предприятий Украины завершился доковый ремонт рейдового буксира ВМС Украины "Яны Капу". Собственно говоря, удалось восстановить боеспособность этого судна отныне оно сможет выполнять задачи по назначению", - говорится в сообщении.

Так, во время ремонтных работ судно почистили, исправили дефекты, заменили поврежденные участки корпуса и палубы, покрасили их.

Кроме этого, на "Яны Капу" починили газоход, топливные насосы, клапаны пожарной системы и компрессоры. Также на буксире отремонтировали рулевое и якорное устройство, электрооборудование и внутренние помещения.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

В РФ 24 украинских моряков обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ).

В апреле 2019 года Украина начала международное арбитражное производство против Российской Федерации по незаконному захвату с ее стороны трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей. Международный трибунал по морскому праву принял решение о применении временных мер: суд приказал России немедленно освободить корабли и членов их экипажей.

Моряки вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

17 ноября 2019 года украинские суда в сопровождении российской береговой охраны вышли из акватории Керчи в сторону Черного моря, а 18 ноября были переданы украинской стороне.

22 мая 2020 года Украина подала на рассмотрение арбитражного трибунала свой Меморандум по этому делу, содержащий изложение фактов, обоснование юридической позиции доказательств и свидетельств.

Источник: https://armyinform.com.ua/2020/12/vidnovleno-boyezdatnist-buksyra-yany-kapu-yakogo-dva-roky-tomu-zuhvalo-atakuvaly-korabli-rf-poblyzu-kerchenskoyi-protoky/

 

Теги: #корабль #ремонт #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:37 26.12.2020
"Нафтогаз" повысил цену на газ для бытовых потребителей

"Нафтогаз" повысил цену на газ для бытовых потребителей

21:09 26.12.2020
Гетманцев высказался за полный локдаун с остановкой транспорта

Гетманцев высказался за полный локдаун с остановкой транспорта

18:49 26.12.2020
В 2021 год заходим с прогнозом роста экономики на 5% - Шмыгаль

В 2021 год заходим с прогнозом роста экономики на 5% - Шмыгаль

08:20 26.12.2020
В Украине за сутки зафиксировали 7709 случаев инфицирования Covid-19

В Украине за сутки зафиксировали 7709 случаев инфицирования Covid-19

08:03 26.12.2020
В результате непогоды обесточены 357 населенных пункта в пяти областях Украины

В результате непогоды обесточены 357 населенных пункта в пяти областях Украины

07:50 26.12.2020
Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали

06:35 26.12.2020
Украинские правоохранители и немецкие дипломаты исполнили "Щедрик"

Украинские правоохранители и немецкие дипломаты исполнили "Щедрик"

01:44 26.12.2020
Дороги "Большого строительства" всегда будут бесплатными

Дороги "Большого строительства" всегда будут бесплатными

22:40 25.12.2020
НАБУ открыло дело из-за вмешательства Венедиктовой в дело Татарова

НАБУ открыло дело из-за вмешательства Венедиктовой в дело Татарова

20:42 25.12.2020
Российские наемники обстреляли частный сектор в Водяном Донецкой области

Российские наемники обстреляли частный сектор в Водяном Донецкой области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В 2021 год заходим с прогнозом роста экономики на 5% - Шмыгаль

Россиянке-блогеру запрещен въезд в Украину на 3 года – Госпогранслужба

Двое человек погибли при пожаре на территории подразделения "Укрзализныци" под Полтавой - ГСЧС

Все страны ЕС получили вакцины от COVID-19 - глава Еврокомиссии

Четверо человек ранены из-за стрельбы в Берлине

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники с начала суток нарушили режим тишины вблизи н.п.Березовое – штаб ООС

Россиянке-блогеру запрещен въезд в Украину на 3 года – Госпогранслужба

Япония запрещает въезд иностранцев до конца января

В Украине в основном без осадков, в некоторых областях дождь и мокрый снег

Украинские пограничники пресекли попытку контрабанды в РФ книг о Гарри Поттере

В Испании обнаружили четверо зараженных "британским штаммом" коронавируса

Двое человек погибли при пожаре на территории подразделения "Укрзализныци" под Полтавой - ГСЧС

ВОЗ окажет содействие Грузии для скорейшего получения вакцины от COVID-19

Автоцистерна с газом перевернулась в результате ДТП в Житомире

На Житомирщине полиция задержала автомобиль с 700 кг янтаря

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА