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21:09 26.12.2020

Гетманцев высказался за полный локдаун с остановкой транспорта

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Гетманцев высказался за полный локдаун с остановкой транспорта

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев высказался за полный локдаун с остановкой транспорта.

"Я сторонник полного локдауна с остановкой транспорта. Ведь любые половинчатый ограничения не дают пользы, на которую мы рассчитываем", - рассказал Гетманцев в интервью изданию "Радио Свобода".

Депутат добавил, что жесткие ограничения негативно сказываются на малом бизнесе.

"Никто в мире не знает, как действовать, никто не знает четких алгоритмов. Вот Великобритания снова вводит полный локдаун. Израиль вводит полный локдаун. Множество стран прошли через полные локдауны. Наше правительство отдает предпочтение компромиссным мэрам и с 8 января не останавливает работу транспорта. понимаете, если мы сможем спасти жизнь одного украинца ценой 0,5% ВВП, Мы должны это сделать, даже не задумываясь", - подчеркнул Гетманцев.

Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-hetmantsev-lokdaun/31020171.html

Теги: #локдаун #гетманцев #украина
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