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18:49 26.12.2020

В 2021 год заходим с прогнозом роста экономики на 5% - Шмыгаль

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В 2021 год заходим с прогнозом роста экономики на 5% - Шмыгаль

В 2021 году, согласно экономическому прогнозу правительства, рост экономики Украины должен составить не менее 5%, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В 2021 год мы заходим с прогнозами о росте экономики почти +5%. Для этого у нас с вами есть все необходимое: стратегия, ресурсы и готовность совместно работать ради блага своей страны", - написал Шмыгаль на странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Глава правительства отметил, что по состоянию на 23 декабря общий фонд государственного бюджета был выполнен на 100%.

"До конца года доходы бюджета будут существенно перевыполнены. Когда наше правительство пришло в марте, отставание по доходам составило почти 40 млрд грн. Благодаря активной работе по борьбе со схемами и скрутками эту цифру удалось нивелировать. По сравнению с прошлым годом налоговые органы завершают год с увеличением пошлин на более чем 60 млрд грн", - отметил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что государство полностью выполняет свои обязательства, в частности, по финансированию капитальных расходов.

"На Едином казначейском счету по состоянию на 23 декабря было более 60 млрд грн, и это абсолютный рекорд на эту дату. Все долги по зарплате шахтерам выплачены, средства на закупку вакцин выделены, доплаты в размере 8 тыс. грн украинцам, деятельность которых будет прекращена вследствие "карантина зимних каникул", уже осуществляется", - подытожил он.

Теги: #рост #премьер #украина #экономика
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