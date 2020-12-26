Российские наемники с начала суток нарушили режим тишины вблизи н.п.Березовое – штаб ООС

Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 26 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вечером, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Березовое, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что выстрелы противника были неприцельные и не несли угрозы жизни украинских военнослужащих, поэтому огонь в ответ они не открывали.

Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет.