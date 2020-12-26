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17:35 26.12.2020

Россиянке-блогеру запрещен въезд в Украину на 3 года – Госпогранслужба

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Россиянке-блогеру запрещен въезд в Украину на 3 года – Госпогранслужба

В Борисполе пограничники запретили въезд в Украину блогеру из РФ, она ожидает обратного рейса, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Сегодня ночью пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" запретили въезд в Украину гражданке РФ. Во время оформления пассажиров авиарейса, прибывшего из Турции, пограничники обнаружили гражданку РФ, 1994 года рождения, которая нарушила порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым", - сказано в сообщении.

Нарушительницей оказалась блогер из РФ. Иностранку пограничники не пропустили в Украину и на три года запретили ей въезд в страну.

"Сейчас россиянка ждет обратного рейса", - добавили в ведомстве.

Теги: #рф #запрет #блогер
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