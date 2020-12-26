В Украине в основном без осадков, в некоторых областях дождь и мокрый снег

В Украине 27-29 декабря ожидается погода преимущественно без осадков, в некоторых областях - дождь и мокрый снег, местами гололед.

Как сообщил Украинский гидрометцентр на странице в Facebook, в воскресенье, 27 декабря, преимущественно без осадков, лишь в Днепропетровской, южных и восточных областях ночью будет идти снег, 28 декабря на Правобережье, 29 декабря - на Закарпатье, Прикарпатье и в северо-восточных областях дождь и мокрый снег, местами гололед. На остальной территории без осадков.

На северо-востоке и юге на дорогах местами гололедица.

Температура ночью от 0 до -6°С (27 декабря в Карпатском регионе, 28 декабря - на Левобережье -5-11°С), днем от -2°С до +4°С. 28-29 декабря в Украине, начиная с юго-запада, повышение температуры ночью от -1°С до +5°, днем до +3-8°, на юге +8-13°, в Сумской и восточных областях ночью ослабление мороза, днем около 0°.

27 декабря на западе, в начале недели в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с.