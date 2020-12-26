Двое человек погибли при пожаре на территории подразделения "Укрзализныци" под Полтавой - ГСЧС

В с.Копылы Полтавского района во время ликвидации пожара в вагоне спасатели обнаружили тела двух человек, сообщает ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области.

"25 декабря в 20:56 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, возникшем в вагоне по ул.Горького с.Копылы Полтавского района, на территории производственного структурного подразделения "Центра механизации путевых работ" филиала "Центра по ремонту и эксплуатации путевых машин" АО "Укрзализныця"", - сказано в сообщении.

Пожар был локализован в 22:58, в 00:27 - ликвидирован. Однако во время ликвидации пожара были обнаружены тела без признаков жизни двух человек, которые направлены в Полтавское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

"Огнем уничтожено внутреннее оборудование, облицовка стен и потолка вагона", - добавили в ГСЧС.

Причина пожара устанавливается.