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15:16 26.12.2020

ВОЗ окажет содействие Грузии для скорейшего получения вакцины от COVID-19

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ВОЗ окажет содействие Грузии для скорейшего получения вакцины от COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус в субботу в ходе телефонной беседы с главой грузинского правительства Георгием Гахария выразил готовность оказать поддержку Грузии в вопросах получения вакцины от COVID-19.

Как сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии, в ходе беседы речь шла о том, чтобы Грузия смогла как можно раньше получить первые дозы вакцины.

В Грузии, согласно официальным данным, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 220508. За минувшие сутки медики выявили коронавирус у 1784 человек. Число жертв коронавирусной инфекции в Грузии увеличилось до 2352 человек, за минувшие сутки скончались еще 39 человек.

На прошлой неделе глава грузинского Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что сейчас Грузия имеет возможность получить через платформу COVAX (Глобальный фонд доступа к вакцинам) вакцины трех типов. По ее предположениям, вакцина появится в Грузии в начале весны 2021 года.

Теги: #грузия #воз #вакцина
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