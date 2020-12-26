На Житомирщине полиция задержала автомобиль с 700 кг янтаря

В Новоград-Волынском районе правоохранители догнали и принудительно остановили микроавтобус Nissan, в котором находилось 27 мешков с янтарем, сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Около 20:00 на 255 км автодороги Киев-Чоп, вблизи с. Повчино Новоград-Волынского района, патрульные принудительно остановили автомобиль Nissan. Двигаясь по территории Ровенской области, водитель нарушил несколько правил дорожного движения и не остановился по требованию полицейских, поэтому они решили его догнать и проверить. Как оказалось, водитель избегал общения с полицейскими из-за груза, находившегося в микроавтобусе", - говорится в сообщении.

При осмотре автомобиля выяснилось, что водитель перевозил 27 мешков с камнями, внешне похожими на янтарь-сырец. Однако, чтобы избежать административной и уголовной ответственности, водитель, 51-летний житель Черновицкой области, предложил полицейским 1000 евро.

Обнаруженные камни были изъяты и переданы на хранение в ГУНП в Житомирской области, назначено экспертное исследование.

Досудебное расследование проводится по ст.240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины. Также полиция задокументировала обстоятельства предложения неправомерной выгоды патрульным. По данному факту начато уголовное производство по ст.369 УК Украины.