В странах Балтии отмечается снижение числа случаев заражения COVID-19

В Эстонии за сутки выявлено 446 новых случаев инфицирования коронавирусом, в Латвии - 399, в Литве - 2350.

По данным департамента здоровья Эстонии, за минувшие сутки в стране выявлено 446 случаев инфицирования, накануне в пятницу сообщалось о выявлении 575 заболевших.

По состоянию на утро 26 декабря с коронавирусной инфекцией госпитализированы 407 человек, 23 пациента находятся на искусственной вентиляции легких. Об умерших за сутки не сообщается, всего с начала эпидемии в Эстонии скончались 202 человека. Выздоровели 15 688 человек.

В Латвии за прошедшие сутки подтверждено 399 новых случаев COVID-19, умерли 13 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). За предыдущие сутки было зафиксировано 666 заболевших.

С начала пандемии в Латвии умерли 515 человек с подтвержденным коронавирусом.

В общей сложности с начала пандемии COVID-19 в Латвии выявлен у 35 819 человек.

В Литве за сутки выявили 2350 случаев коронавирусной инфекции, сообщает Департамент статистики. За сутки от коронавируса умерли 23 пациента. Накануне число заболевших составляло 2 691.

Общее число жертв COVID-19 в Литве составляет 1228.

За все время пандемии в Литве зафиксировано 128931 случаев COVID-19, выздоровели 61345 человек, в настоящий момент болеют 65751.